В Госдуме выступили против возвращения к десятилетнему обучению в школе

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») выступил против возвращения в РФ к 10-летнему обучению в школе.
Ранее в СМИ появилась информация, что председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка.
«Думаю, что в погоне за повышением демографии не надо доходить до абсурда и лишать детей детства и возможности получать полноценные знания в полном объёме», — сказал Антропенко РИА Новости.
Депутат добавил, что в учебном процессе и так недостаточно часов для полноценного изучения материала только по программе школы.
«Не говоря уже о дополнительных часах для углублённого изучения профильных предметов. Учителя не раз говорили мне об этом на наших встречах», — подчеркнул Антропенко.
По его словам, дети сейчас идут в школу уже после программы «подготовки к школе», которая подразумевает, что первоклассник уже будет читать и считать.
«Всё это делается, чтобы успеть за период обучения в школе освоить всю программу полноценно, ведь мир не стоит на месте и дети сейчас получают больше знаний, чем это было 10−20 лет назад. Мы не можем сократить им время на усвоение основной программы», — заключил он.