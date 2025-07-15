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В Госдуме выступили против возвращения к десятилетнему обучению в школе

Депутат Антропенко выступил против возвращения к десятилетнему обучению в школе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») выступил против возвращения в РФ к 10-летнему обучению в школе.

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка.

«Думаю, что в погоне за повышением демографии не надо доходить до абсурда и лишать детей детства и возможности получать полноценные знания в полном объёме», — сказал Антропенко РИА Новости.

Депутат добавил, что в учебном процессе и так недостаточно часов для полноценного изучения материала только по программе школы.

«Не говоря уже о дополнительных часах для углублённого изучения профильных предметов. Учителя не раз говорили мне об этом на наших встречах», — подчеркнул Антропенко.

По его словам, дети сейчас идут в школу уже после программы «подготовки к школе», которая подразумевает, что первоклассник уже будет читать и считать.

«Всё это делается, чтобы успеть за период обучения в школе освоить всю программу полноценно, ведь мир не стоит на месте и дети сейчас получают больше знаний, чем это было 10−20 лет назад. Мы не можем сократить им время на усвоение основной программы», — заключил он.

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