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В Гомеле камера наблюдения на парковке магазина поймала бесправницу

Гомельчанка может сесть в тюрьму, поехав в магазин за продуктами за рулем.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле бесправницу вычислили по видео с камеры на парковке у магазина, сообщает belkagomel.by.

Так, в гомельской ГАИ рассказали о нарушительнице, которую поймала камера системы общественной безопасности на парковке магазина. ПДД нарушила 34-летняя гомельчанка, которую в 2022-м на пять лет лишили прав за пьяное вождение.

Однако несмотря на отсутствие водительского удостоверения женщина не перестала ездить за рулем и не раз получала штрафы ГАИ. В 2025-м ее судили за бесправное вождение, но фигурантка попала под амнистию. Но спустя неделю вновь села за руль, поехала в магазин за продуктами, где и попалась на парковке на видео камеры системы общественной безопасности.

Гомельчанку будут судить за неоднократное вождение без прав. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Кстати, две трети автомобилей в Беларуси не прошли техосмотр.

Тем временем в Минске ливень подтопил участки дорог и остановил транспорт 15 июля.

А «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.