В Гомеле камера наблюдения на парковке магазина поймала бесправницу

Однако несмотря на отсутствие водительского удостоверения женщина не перестала ездить за рулем и не раз получала штрафы ГАИ. В 2025-м ее судили за бесправное вождение, но фигурантка попала под амнистию. Но спустя неделю вновь села за руль, поехала в магазин за продуктами, где и попалась на парковке на видео камеры системы общественной безопасности.