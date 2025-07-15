В Гомеле камера наблюдения на парковке магазина поймала бесправницу

В Гомеле бесправницу вычислили по видео с камеры на парковке у магазина, сообщает belkagomel.by.
Так, в гомельской ГАИ рассказали о нарушительнице, которую поймала камера системы общественной безопасности на парковке магазина. ПДД нарушила 34-летняя гомельчанка, которую в 2022-м на пять лет лишили прав за пьяное вождение.
Однако несмотря на отсутствие водительского удостоверения женщина не перестала ездить за рулем и не раз получала штрафы ГАИ. В 2025-м ее судили за бесправное вождение, но фигурантка попала под амнистию. Но спустя неделю вновь села за руль, поехала в магазин за продуктами, где и попалась на парковке на видео камеры системы общественной безопасности.
Гомельчанку будут судить за неоднократное вождение без прав. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы.
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