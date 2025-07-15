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Жители Перми продолжают приватизировать квартиры

По данным городского управления жилищных отношений, с начала года принято 487 заявлений о приватизации жилья.

По данным городского управления жилищных отношений, с начала года принято 487 заявлений о приватизации жилья. Договоры безвозмездной передачи жилых помещений заключены по 360 заявлениям.

В мэрии напоминают, что не любое жилье может быть приватизировано. Договор нельзя заключить в отношении аварийных, ведомственных жилых помещений и жилья в муниципальных общежитиях, если они не переведены в статус многоквартирных домов.

Документы на приватизацию принимают в Управлении муниципальным жилищным фондом города Перми на Стахановской, 51. Консультации по телефону 212−70−31.