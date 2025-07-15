Ростовская область стала лидером по числу новых инвесторов

— В первом полугодии мы фиксировали смещение спроса из флоатеров к выпускам с фиксированным купоном, так как инвесторы стремились зафиксировать высокую купонную доходность на длительный период. Такой же тренд заметен и по количеству участников первичных размещений. Во втором квартале ключевая ставка снизилась с 21 до 20%, активно обсуждалось влияние проинфляционных факторов на ДКП, ориентиры по динамике снижения ставки и перспективы экономического роста. Инвесторы продолжали покупать длинные облигации, восстанавливается интерес к акциям, который последний год мы не наблюдали, — отметила руководитель брокерского бизнеса банка Аиша Кубезова.