Ростовская область стала лидером по числу новых инвесторов

Ростовская область за первое полугодие 2025 года заняла первое место по числу инвесторов, открывших брокерский счет. При этом доля акций в объеме нетто-покупок за второй квартал выросла с 10 до 22%. Такие данные предоставила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка по результатам проведенного исследования.
Исследование также показало, что жители Ростовской области выбирают долгосрочные облигации с фиксированным доходом. В первом полугодии число новых брокерских счетов выросло на треть, а инвестиции — на 44%. Особенно активно привлекаются средства на ИИС (+500%). Повышение активности региональных инвесторов привело к увеличению числа участников фондового рынка.
— В первом полугодии мы фиксировали смещение спроса из флоатеров к выпускам с фиксированным купоном, так как инвесторы стремились зафиксировать высокую купонную доходность на длительный период. Такой же тренд заметен и по количеству участников первичных размещений. Во втором квартале ключевая ставка снизилась с 21 до 20%, активно обсуждалось влияние проинфляционных факторов на ДКП, ориентиры по динамике снижения ставки и перспективы экономического роста. Инвесторы продолжали покупать длинные облигации, восстанавливается интерес к акциям, который последний год мы не наблюдали, — отметила руководитель брокерского бизнеса банка Аиша Кубезова.
Во втором квартале чистая покупка облигаций на Московской бирже уменьшилась приблизительно на четверть относительно первого квартала. Однако, несмотря на снижение, объемы покупок оставались значительными — 439,4 миллиарда рублей, что составляет половину объема всех операций за прошлый год, равнявшегося 859,3 миллиардам рублей.
В первом полугодии клиенты брокерской службы банка значительно повысили спрос на замещающие облигации. Объем чистой покупки этих бумаг удвоился по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, причем как в первом, так и во втором квартале. Их доля среди общего объема приобретенных облигаций увеличилась с 17% в первом квартале до 19% во втором.