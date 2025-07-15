Потребность в русской культуре: как Татьяна Буланова стала популярна у зумеров

О личной жизни Булановой известно, что ее первым супругом стал руководитель «Летнего сада» Николай Тагрин. В этом союзе на свет появился сын Александр. Супруги прожили вместе 13 лет, но расстались. Вторым мужем Булановой был бывший член сборной России по футболу Владислав Радимов, за которого она вышла замуж в 2005 году. Спустя два года певица родила сына Никиту. Однако в 2016 году союз артистки и футболиста распался. По слухам, это произошло из-за измены мужчины, однако Буланова и Радимов не комментировали ситуацию.