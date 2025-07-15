Потребность в русской культуре: как Татьяна Буланова стала популярна у зумеров

Певица Татьяна Буланова переживает новую волну популярности — на этот раз среди зумеров. На концертах артистки появляется все больше молодых людей, которые не застали период, когда исполнительница была на пике славы. Как прославилась Татьяна Буланова, а также почему молодые люди тянутся к музыке, которая была записана еще до их рождения, — в материале «Вечерней Москвы».
Из библиотекаря в певицы.
Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге (тогда город еще назывался Ленинград). Отец будущей певицы был военным моряком, командовал ракетной частью подводной лодки и руководил лабораторией при Военно-морской академии. Мама работала фотографом, впоследствии посвятила себя семье, в которой также воспитывался сын Валентин. Татьяна была в школе хорошисткой, в детстве занималась в секции по художественной гимнастике, а затем — в музыкальной школе. После завершения среднего образования девушка начала учиться на библиотекаря, параллельно работая в библиотеке Военно-морской академии.
Впрочем, эта профессия Булановой не нравилась: на специальность она поступила по совету родителей. На деле же она хотела стать певицей. Поэтому она бросила учебу, когда поступила на отделение вокала школы-студии при петербургском мюзик-холле. Преподаватель порекомендовал ее своему другу Николаю Тагрину, который в ту пору искал солистку для своего проекта «Летний сад». Буланова стала вокалисткой коллектива.
Группа дебютировала в 1990 году, но поначалу не пользовалась успехом — вплоть до того, что песню «Не плачь», которая в дальнейшем стала знаковой для Булановой и «Летнего сада», при первом исполнении освистали. Однако именно с этим треком группа завоевала Гран-при конкурса «Шлягер-91».
Успех закрепили гастроли «Летнего сада» по Прибалтике, после которых коллектив набрал популярность не только в России, но и в бывших советских республиках. Песни «Колыбельная» и «Скажи мне правду, атаман» были удостоены премии «Песня года». Но после этого коллектив начал распадаться: участники уходили в надежде построить успешную сольную карьеру. В 1996 году «Летний сад» покинула и Буланова.
Вскоре после этого певица представила первый сольный альбом «Мое русское сердце», главным хитом которого стала песня «Ясный мой свет». Этот трек, как и творчество Булановой сейчас, пережил вторую волну популярности: в 2013 году на него вновь обратили внимание поклонники певицы и музыкальные критики. После «Мое русское сердце» артистка выпустила еще 18 альбомов. Буланова также попала в Книгу рекордов России благодаря наибольшему количеству дуэтов — она записала 114 песен в сотрудничестве с другими исполнителями.
Певица часто становится гостем различных телепередач — «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Две звезды» и многих других. Она пробовала себя и в роли ведущей — в авторской передаче «Коллекция впечатлений с Татьяной Булановой» и «Не мужское это дело». Карьеру в кино она начала с исполнения песен за кадром и эпизодических ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», а главную роль сыграла в мелодраме «Любовь еще быть может».
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Личная жизнь Татьяны Булановой.
О личной жизни Булановой известно, что ее первым супругом стал руководитель «Летнего сада» Николай Тагрин. В этом союзе на свет появился сын Александр. Супруги прожили вместе 13 лет, но расстались. Вторым мужем Булановой был бывший член сборной России по футболу Владислав Радимов, за которого она вышла замуж в 2005 году. Спустя два года певица родила сына Никиту. Однако в 2016 году союз артистки и футболиста распался. По слухам, это произошло из-за измены мужчины, однако Буланова и Радимов не комментировали ситуацию.
Третьим мужем певицы стал бывший теннисист, предприниматель Валерий Руднев. Он младше своей избранницы на 19 лет. Свадьба состоялась в июне 2023 года. Ради избранника певица сменила фамилию на двойную — Буланова-Руднева.
Поиск своих корней.
Психолог Евгений Фомин выразил мнение, что причина внезапного успеха Булановой среди зумеров вовсе не в «залетевшем» ролике в социальных сетях.
— Если я сейчас попрошу какого-нибудь блогера-миллионника записать клип на песню, например, Валерия Леонтьева, не уверен, что это взлетит. Скорее всего, тут кроется другой ключ к успеху, — предположил собеседник «ВМ».
Аналогичную волну популярности у молодежи недавно вызвала певица Надежда Кадышева. По словам психолога, это может быть связано с тем, что подростки тянутся к русской культуре.
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— Возможно, они испытывают неосознанную потребность в русской культуре, в поиске собственной идентичности. Русские песни, их протяжность, эмоции — это наш генетический код, — обратил внимание Фомин.
Он отметил, что происходящее можно назвать внутренним бессознательным поиском собственной идентичности. Многие молодые люди сейчас ищут свою религию, национальность — они хотят себя с чем-либо идентифицировать.
— Кто мы? Русские. Это народ-победитель, это тысячелетняя история. Когда подросток, сложенный из YouTube и других социальных сетей, из поверхностного контента, начинает пускать «ментальные корни», он становится сильнее дерева, которое растет без корней и которое может повалить любое препятствие извне, — рассказал эксперт.
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Иными словами, молодые люди тянутся к музыке, которую они не застали, в поиске своих корней — чтобы стать сильнее, заключил Фомин.
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