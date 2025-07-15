Восемь свердловских школьников были удалены с ЕГЭ за нарушения

В Свердловской области подвели итоги проведения единого госэкзамена (ЕГЭ). В этом году его сдавали почти 20 тысяч человек. Кроме того, большинство свердловских школьников решили сдавать физику, химию, биологию, информатику. Однако некоторых выпускников с экзамена пришлось удалить. Об этом рассказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина в ходе пресс-конференции.
— В Свердловской области восемь школьников были удалены с ЕГЭ, — отметила Светлана Тренихина. — Каждый случай рассматривается. В том числе, чтобы не было злоупотребления со стороны организаторов. Каждый случай разбирается.
По ее словам, в основном удаление с экзамена происходило по причине использования шпаргалок, смартфонов. Школьники пытаются убедить комиссию, что их подсказка на бумаге якобы представляет собой «записку от мамы». Однако такие предметы тщательно анализируются организаторами экзамена.