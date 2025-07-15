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В Госдуме предложили увеличить число детских вагонов в поездах

Депутаты Госдумы предложили увеличить число детских вагонов в поездах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение главе «РЖД» Олегу Белозерову с предложением увеличить число детских, семейных вагонов в поездах дальнего следования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Анна Скрозникова.

«Прошу Вас рассмотреть возможность включения не менее двух семейных вагонов в состав каждого поезда дальнего следования», — сказано в письме.

Депутаты считают, что это позволило бы масштабировать уже накопленный положительный опыт и сделать его доступным для значительно более широкого круга пассажиров. Введение такого стандарта, по их словам, обеспечит родителям с детьми повышенный уровень удобства и безопасности в пути, а также станет логичным шагом в развитии клиентоориентированной инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В документе отмечается, что поддержка семей с детьми и формирование комфортной среды для их передвижения по России — один из приоритетов государственной социальной политики, и железнодорожный транспорт при этом остается основным и наиболее доступным способом перемещения на дальние расстояния для большинства российских семей.

Сообщается, что ОАО «РЖД» уже предпринимает шаги в направлении повышения удобства поездок с детьми, в частности, семейные вагоны предусмотрены в поездах «Сапсан» и ряде дневных экспрессов, а также появляются специализированные семейные купе в некоторых составах дальнего следования.

Эти нововведения, как уточнили авторы, востребованы и получили положительные отклики со стороны пассажиров, однако на данный момент речь идет лишь о точечных решениях — по имеющимся данным, на всю сеть российских железных дорог приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учётом потребностей семей с детьми, что явно недостаточно для полноценного удовлетворения спроса и создания комфортных условий для всех категорий пассажиров, путешествующих с детьми.