В Госдуме предложили увеличить число детских вагонов в поездах

Эти нововведения, как уточнили авторы, востребованы и получили положительные отклики со стороны пассажиров, однако на данный момент речь идет лишь о точечных решениях — по имеющимся данным, на всю сеть российских железных дорог приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учётом потребностей семей с детьми, что явно недостаточно для полноценного удовлетворения спроса и создания комфортных условий для всех категорий пассажиров, путешествующих с детьми.