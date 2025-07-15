Утверждено бесплатное питание для многодетных семей в школах Красноярска

В преддверии начала нового учебного года в Красноярском крае налаживают процесс обеспечения бесплатным питанием учеников и студентов из многодетных семей сразу после окончания летних каникул. Соответствующий закон, вводящий эту меру поддержки, вступит в силу 1 сентября.
Подготовка закона велась тщательно, о чем ранее подробно сообщалось Михаилом Котюковым. Новая инициатива, разработанная по просьбам жителей, охватит все многодетные семьи региона. По предварительным оценкам, бесплатное питание будет предоставлено 22 тысячам школьников и студентов, обучающимся в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Право на бесплатное питание предоставляется независимо от уровня дохода семьи.
Кроме того, увеличено финансирование на организацию питания в школах северных территорий края, включая арктическую зону, где цены на продукты значительно выше. Также предусмотрено бесплатное двухразовое питание для учеников с особенностями здоровья, не имеющих статуса ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).
Как раннее писал «МК в Красноярске», более 2 тысяч семей получили новое жилье в Красноярском крае. По данным Красноярскстата, 2 400 семей в Красноярском крае улучшили свои жилищные условия, среди которых свыше 30% составляют дети-сироты.