Утверждено бесплатное питание для многодетных семей в школах Красноярска

Подготовка закона велась тщательно, о чем ранее подробно сообщалось Михаилом Котюковым. Новая инициатива, разработанная по просьбам жителей, охватит все многодетные семьи региона. По предварительным оценкам, бесплатное питание будет предоставлено 22 тысячам школьников и студентов, обучающимся в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Право на бесплатное питание предоставляется независимо от уровня дохода семьи.