Однако надежда появилась: власти обещают, что скоро случится настоящий переворот в обслуживании транспорта. Департамент транспорта заявил об усилении контроля за исправностью кондиционеров и соответствием температуры в салонах установленным нормам. Скоро, по их заверениям, рейды с участием администрации, Ространснадзора и общественных организаций проверят каждый автобус, и выписанные штрафы заставят перевозчиков не просто ставить кондиционер для красоты. Впереди тот самый момент, когда краснодарцы наконец смогут наслаждаться комфортной прохладой в дороге, а не вспоминать о словах «кондиционер» как о сказке.
Уже к 25 июля обещано привести в порядок техническое состояние общественного транспорта, так что, возможно, именно этим летом страдания от духоты уйдут в историю. Будем надеяться, что эти обещания не растворятся в жарком воздухе — ведь горожане заслуживают чувствовать себя комфортно в собственном городе даже в самые знойные дни.
Власти Краснодара взялись за неработающие кондиционеры в общественном транспорте
Жара в Краснодаре бьет рекорды, а в общественном транспорте до сих пор духота — кондиционеры почему-то не работают, а перевозчики продолжают ездить с открытыми окнами, словно в старой маршрутке из девяностых. Каждый год одни и те же жалобы, а ситуация не меняется — краснодарцы терпят неудобства в душных автобусах, троллейбусах и трамваях. Неужели комфорт пассажиров для перевозчиков — пустой звук?
Однако надежда появилась: власти обещают, что скоро случится настоящий переворот в обслуживании транспорта. Департамент транспорта заявил об усилении контроля за исправностью кондиционеров и соответствием температуры в салонах установленным нормам. Скоро, по их заверениям, рейды с участием администрации, Ространснадзора и общественных организаций проверят каждый автобус, и выписанные штрафы заставят перевозчиков не просто ставить кондиционер для красоты. Впереди тот самый момент, когда краснодарцы наконец смогут наслаждаться комфортной прохладой в дороге, а не вспоминать о словах «кондиционер» как о сказке.