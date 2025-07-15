Власти Краснодара взялись за неработающие кондиционеры в общественном транспорте

Однако надежда появилась: власти обещают, что скоро случится настоящий переворот в обслуживании транспорта. Департамент транспорта заявил об усилении контроля за исправностью кондиционеров и соответствием температуры в салонах установленным нормам. Скоро, по их заверениям, рейды с участием администрации, Ространснадзора и общественных организаций проверят каждый автобус, и выписанные штрафы заставят перевозчиков не просто ставить кондиционер для красоты. Впереди тот самый момент, когда краснодарцы наконец смогут наслаждаться комфортной прохладой в дороге, а не вспоминать о словах «кондиционер» как о сказке.



Уже к 25 июля обещано привести в порядок техническое состояние общественного транспорта, так что, возможно, именно этим летом страдания от духоты уйдут в историю. Будем надеяться, что эти обещания не растворятся в жарком воздухе — ведь горожане заслуживают чувствовать себя комфортно в собственном городе даже в самые знойные дни.