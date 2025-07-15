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В Минске женщина упала на пути станции метро «Площадь Ленина»

Минский метрополитен: пассажирка упала на пути в метро на «Площадь Ленина».

Источник: Комсомольская правда

В Минске на станции метро «Площадь Ленина» женщина упала на пути, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

ЧП в минском метро произошло 14 июля. Это случилось на станции «Площадь Ленина». Вечером на пути упала пассажирка.

По предварительной информации женщина упала на пути метро из-за плохого самочувствия. Произошедшее по камерам видеонаблюдения увидела дежурная, которая сразу же обесточила контактный рельс под платформой и спасла женщину от удара током 825 вольт. Также дежурной по станции были приняты меры для остановки прибывающего поезда метрополитена. После женщину подняли на платформу, вызвали скорую медицинскую помощь.

В метрополитене подчеркнули, что для предотвращения подобных ЧП пассажирам, как минимум, не стоит заходить за желтую линию у края платформы. А еще лучше — стоять ближе к середине платформы.

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