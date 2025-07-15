В Минске женщина упала на пути станции метро «Площадь Ленина»

В Минске на станции метро «Площадь Ленина» женщина упала на пути, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
ЧП в минском метро произошло 14 июля. Это случилось на станции «Площадь Ленина». Вечером на пути упала пассажирка.
По предварительной информации женщина упала на пути метро из-за плохого самочувствия. Произошедшее по камерам видеонаблюдения увидела дежурная, которая сразу же обесточила контактный рельс под платформой и спасла женщину от удара током 825 вольт. Также дежурной по станции были приняты меры для остановки прибывающего поезда метрополитена. После женщину подняли на платформу, вызвали скорую медицинскую помощь.
В метрополитене подчеркнули, что для предотвращения подобных ЧП пассажирам, как минимум, не стоит заходить за желтую линию у края платформы. А еще лучше — стоять ближе к середине платформы.
Еще СК раскрыл подробности жуткого смертельного ДТП под Житковичами: «Утром в больнице умер еще один пассажир».
Тем временем в Гомеле камера наблюдения на парковке магазина поймала бесправницу.