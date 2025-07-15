В Минске женщина упала на пути станции метро «Площадь Ленина»

По предварительной информации женщина упала на пути метро из-за плохого самочувствия. Произошедшее по камерам видеонаблюдения увидела дежурная, которая сразу же обесточила контактный рельс под платформой и спасла женщину от удара током 825 вольт. Также дежурной по станции были приняты меры для остановки прибывающего поезда метрополитена. После женщину подняли на платформу, вызвали скорую медицинскую помощь.