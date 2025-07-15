В Таганроге начали масштабную реконструкцию театра имени Чехова

В Таганроге начали первый этап реставрации театра имени Чехова. На проведение работ выделено 575 млн рублей, большая часть из этих средств поступила из федерального бюджета. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Власти отмечают, что ранее врио главы региона Юрий Слюсарь уже побывал в театре и поручил постоянно контролировать ход работ.
Уникальное здание давно требует обновления. При этом многие задачи на таком объекте обязаны проводить вручную. Сейчас, например, ведется укрепление фундамента. В будущем подрядчик должен привести в порядок фасад, кровлю, внутренние и наружные коммуникации. Восстановят внутренние помещения и шахту лифта. Замене подлежит механическое оборудование сцены.
На 2026 год планируют внушительное количество работ. Артисты будут работать на родной сцене до февраля, а потом труппа временно переедет в городской ДК. Масштабный ремонт в рамках нацпроекта «Семья» планируют завершить к 200-летию театра, осенью 2027 года.
— Пока театр действующий. Перед подрядчиком поставлена непростая задача: производить реконструкцию максимально деликатно. Конечно, коллектив и зрители почувствуют некоторые неудобства, но реставрацию проводить надо, — подчеркнул первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Напомним, Таганрогский ордена «Знак Почета» театр имени Чехова был построен в 1866 году по проекту итальянского архитектора Лондерона. Это один из старейших театров на юге России. Сегодня в его репертуаре представлен 31 спектакль.
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