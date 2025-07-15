В Таганроге начали масштабную реконструкцию театра имени Чехова

На 2026 год планируют внушительное количество работ. Артисты будут работать на родной сцене до февраля, а потом труппа временно переедет в городской ДК. Масштабный ремонт в рамках нацпроекта «Семья» планируют завершить к 200-летию театра, осенью 2027 года.