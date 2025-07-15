Третье транспортное кольцо все же построят в Минске

В ближайших планах, по его словам, расширение Долгиновского тракта. Наверняка, речь о месте, где тракт пересекается с улицей Орловской — там утром и вечером образуются большие пробки.
Кроме того, есть планы по третьему транспортному кольцу, разговоры о котором идут уже не первый год.
Есть амбициозные планы работать над третьим кольцом — соединить такие районы, как Фрунзенский и Центральный, Октябрьский и Московский. Все это в разработке, будет реализовано.
Согласно проекту детального планирования города, предполагается, что маршрут кольца проляжет через спальные и промышленные районы Минска. В некоторых местах в него могут включить уже действующие улицы, а в некоторых придется прокладывать новые дороги. Как ранее заявляли в «Гордорстрое», третье кольцо может появиться к 2030 году.
Сейчас в Минске организованы два внутренних кольцевых маршрута. Первое кольцо проходит по улице Козлова, проспекту Машерова, улицам Толстого, Могилевской, Аранской, Чапаева и Бядули.
Второе кольцо — через улицы Сурганова, Орловской, проспектам Пушкина и Жукова, далее улицам Аэродромной, Денисовской и заканчивается на Ванеева. Чтобы соединить кольцо, в дальнейшем предполагается построить прямой участок от Ванеева до Академической.
Ремонт мостов в Минске
На пресс-конференции директор «Гордорстроя» также поделился планами по ремонту мостов. По его словам, ежегодно в столице работы ведут на 4−5 путепроводах. В 2025-м апдейт прошли уже два путепровода — по улице Долгобродской через Ванеева и над железной дорогой Москва — Минск.
Продолжается ремонт путепровода через реку Свислочь по улице Голодеда, а также масштабная реконструкция моста в самом центре Минска, соединяющего проспект Независимости и улицу Московскую. Ремонтная кампания последнего стартовала в феврале и завершится в декабре 2025 года.
Хотим всю железную дорогу пройти одним металлическим пролетным строением и тем самым обеспечить безопасную эксплуатацию и подмостового пространства, и самого мостового строения. Эти работы также планируем закончить к концу нынешнего года.