Третье транспортное кольцо все же построят в Минске

Согласно проекту детального планирования города, предполагается, что маршрут кольца проляжет через спальные и промышленные районы Минска. В некоторых местах в него могут включить уже действующие улицы, а в некоторых придется прокладывать новые дороги. Как ранее заявляли в «Гордорстрое», третье кольцо может появиться к 2030 году.