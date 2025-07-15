Госдума приняла закон о поддержке студенческих семей

«Ребята фактически попадают и в категорию студентов, и в категорию молодых семей, вроде бы могут получать некоторую помощь и как первые, и как вторые. Однако эти меры не решали главные проблемы, с которыми сталкиваются именно молодые семьи студентов, — место в общежитии для пары, часто с ребёнком, помощь молодым мамам, переход с платной формы обучения на бесплатную для родивших студенток, правовая и финансовая поддержка», — сказал депутат.