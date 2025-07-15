В Самаре рассчитали параметры оптимальные клапана для двигателя наноспутников

Российские ученые из Самарского университета имени Королева и Московского авиационного института создали систему для расчета параметров импульсного газового клапана, ключевого элемента плазменных двигателей для малых спутников. Этот клапан, являющийся «сердцем» двигателя, отвечает за подачу газа и формирование плазмы, создающей тягу.
Новая система позволяет точно рассчитывать рабочее давление и быстродействие клапана, что способствует более эффективному проектированию двигателей с разными параметрами тяги и расхода газа. Испытания алгоритма прошли успешно на газовом клапане с использованием азота в НИИ МАИ, подтвердив его работоспособность. Благодаря этому разработка позволит создавать легкие и экономичные двигатели, значительно увеличивающие срок службы наноспутников на орбите.
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