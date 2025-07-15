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В Омске бизнесмену грозит штраф за использование символов 9 Мая в рекламе препарата

Сибиряк использовал символы Дня Победы в объявлении о средстве для потенции.

Источник: Комсомольская правда

УФАС по Омской области возбудило дело против ИП, разместившего в газете «Здоровье на пенсии» рекламу препарата «Железный молот». В ней использовались изображения Георгиевской ленты и упоминался День Победы. Теперь бизнесмену грозит штраф.

В объявлении содержались фразы: «9 Мая — праздник великий!» и «Будь победителем всегда и везде!». Поводом для проверки такой рекламы стало обращение читателя, посчитавшего ее оскорбляющей память ветеранов. Эксперты УФАС пришли к выводу, что подобное использование символов Победы над фашизмом неприемлемо и может задеть чувства граждан.

Дело будет рассмотрено 7 августа 2025 года.

Ранее «КП Омск» сообщила, что 30-летнего бизнесмена с двойным гражданством накажут за фиктивное трудоустройство более сотни мигрантов.