В Омске бизнесмену грозит штраф за использование символов 9 Мая в рекламе препарата

В объявлении содержались фразы: «9 Мая — праздник великий!» и «Будь победителем всегда и везде!». Поводом для проверки такой рекламы стало обращение читателя, посчитавшего ее оскорбляющей память ветеранов. Эксперты УФАС пришли к выводу, что подобное использование символов Победы над фашизмом неприемлемо и может задеть чувства граждан.