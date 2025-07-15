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Струкова отстранили от должности главы «Управляющей компании ЮГК»

Струкова отстранили от должности президента «Управляющей компании ЮГК».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Константин Струков отстранен от должности президента «Управляющей компании ЮГК», сообщила компания.

«Советский районный суд г. Челябинска определил: отстранить Струкова Константина Ивановича от занимаемой должности президента (единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ЮГК”, — говорится в сообщении.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли ООО «Управляющая компания ЮГК» с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.