Струкова отстранили от должности главы «Управляющей компании ЮГК»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Константин Струков отстранен от должности президента «Управляющей компании ЮГК», сообщила компания.
«Советский районный суд г. Челябинска определил: отстранить Струкова Константина Ивановича от занимаемой должности президента (единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ЮГК”, — говорится в сообщении.
Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли ООО «Управляющая компания ЮГК» с 15 июля перешло в собственность РФ в лице Росимущества.