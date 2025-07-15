Энергоснабжение после пиковых нагрузок восстановили в Ростовской области

Энергетики Ростовской области восстановили электроснабжение после пиковых нагрузок. Об этом говорится в сообщении министерства региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По данным властей, за последние три дня в регионе устранили 27 аварий на сетях, питающих крупные промышленные предприятия и небольшие объекты. Также были отремонтированы сотни участков сетей, обеспечивающих подачу энергоресурса в дома и квартиры.
— Благодаря действиям энергетиков удалось избежать столь масштабных отключений, как в прошлом году, — подчеркнул министр промышленности и энергетики Дона Андрей Савельев.
Напомним, накануне на заседании регионального штаба по энергетике отметили, что увеличение числа технологических нарушений было вызвано аномальной жарой. Для устранения аварий использовали резервные источники питания. Задачи выполнялись круглосуточно. Сейчас восстановительные работы завершены, ведется отработка точечных заявок от жителей.
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