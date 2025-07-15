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Красный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Максимальный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на вторую половину вторника, 15 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

Сегодня в период с 14:30 до 18:00 на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидаются грозы.

говорится в сообщении

В Белгидромете уточнили, что при грозах местами возможны сильные ливни, в отдельных районах — очень сильные, град и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать скорости 15−18 метров в секунду.

Синоптики также проинформировали, что неблагоприятные и опасные гидрометеорологические явления сохранятся до конца дня.

В предыдущий раз красный уровень опасности объявлялся в конце сентября 2024 года, тогда это было связано с жаркой и сухой погодой и высоким риском пожарной опасности.

Красный уровень объявляется в том случае, когда погодные условия представляют серьезную угрозу, к примеру, при ураганах, проливных дождях, сильных снегопадах, крупном граде, которые могут вызвать значительный материальный ущерб и человеческие жертвы.