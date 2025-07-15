Красный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси

Сегодня в период с 14:30 до 18:00 на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидаются грозы.
В Белгидромете уточнили, что при грозах местами возможны сильные ливни, в отдельных районах — очень сильные, град и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать скорости 15−18 метров в секунду.
Синоптики также проинформировали, что неблагоприятные и опасные гидрометеорологические явления сохранятся до конца дня.
В предыдущий раз красный уровень опасности объявлялся в конце сентября 2024 года, тогда это было связано с жаркой и сухой погодой и высоким риском пожарной опасности.
Красный уровень объявляется в том случае, когда погодные условия представляют серьезную угрозу, к примеру, при ураганах, проливных дождях, сильных снегопадах, крупном граде, которые могут вызвать значительный материальный ущерб и человеческие жертвы.