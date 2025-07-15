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«Большая Байкальская тропа −1» снова открыта в Иркутской области

Ранее путь был временно закрыт из-за появления медведя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 июля 2025 года принято решение о возобновлении выдачи разрешений на прохождение туристического маршрута «ББТ-1» в Прибайкальском национальном парке. Ранее он был временно закрыт из-за появления медведя вблизи тропы.

«В ходе обследования территории инспекторы не обнаружили свежих следов присутствия зверя», — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье.

Для обеспечения безопасности введен ряд ограничений: посещение разрешено только группам от 5 человек, а также передвижение разрешено исключительно в светлое время суток и компактно. Для больше безопасности на маршруте будет организовано патрулирование.

Напомним, на Приангарье обрушилась непогода. В разных районах региона тучи начали затягивать небо еще днем. К вечеру раскаты грома стали звучать над головами жителей Иркутска. КП-Иркутск собрала видео и фото с последствиями ливня.