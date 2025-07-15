Эксперт объяснил, чем новейшая ракета Х-101 напугала американцев

«Я знаю, что это большая крылатая ракета последнего поколения. Малозаметная, способная маневрировать, имеющая в своем арсенале ловушки-обманки. Когда она идет уже на поражение, может выбрасывать специальные ловушки тепловые, которые должны обманывать систему ПВО. То есть это высокотехнологичная ракета, способная проходить эшелонированную систему ПВО противника и наносить удары на большую глубину в тылу», — сказал эксперт.
Живов отметил, что для Х-101 доступны различные типы боевых частей, в том числе ядерная. Для поражения слабозащищенных объектов, расположенных на значительном удалении (до 500 км), наиболее эффективным является использование кассетной боевой части.
Ранее американское издание TWZ выразило обеспокоенность применением российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью. Обозреватель Томас Ньюдик в своей статье, посвященной удару по Черновцам 11 июля, указал на дальность ракеты Х-101, которая, по его данным, составляет от 3 до 4 тысяч километров. Он также отметил, что ракета, вероятно, была запущена в серийное производство в 2010—2011 годах и использовалась в ходе российской военной операции в Сирии.