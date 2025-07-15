Эксперт объяснил, чем новейшая ракета Х-101 напугала американцев

Ранее американское издание TWZ выразило обеспокоенность применением российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью. Обозреватель Томас Ньюдик в своей статье, посвященной удару по Черновцам 11 июля, указал на дальность ракеты Х-101, которая, по его данным, составляет от 3 до 4 тысяч километров. Он также отметил, что ракета, вероятно, была запущена в серийное производство в 2010—2011 годах и использовалась в ходе российской военной операции в Сирии.