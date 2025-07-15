Советника гендиректора «Оргэнергостроя» арестовали по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы 30 мая приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе за дачу взятки экс-директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадию Сахарову в размере более 30 миллионов за помощь при реализации контрактов. Сахаров получил 12 лет.