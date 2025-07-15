Глава Дзержинска прокомментировал отключения мобильного интернета

Глава Дзержинска Михаил Клинков прокомментировал отключения мобильного интернета в городе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Ограничения введены в связи с усилением мер безопасности, и, конечно, они создают неудобства. Мы привыкли, что многие повседневные процессы зависят от стабильного доступа к сети. Проблемы эти всем знакомы: работа банкоматов, обслуживание в магазинах», — написал Михаил Клинков.
В качестве временного решения проблемы он предложил использовать общедоступный Wi-Fi, признав при этом его недостаточное покрытие и слабый сигнал в некоторых местах. Однако администрация уже начала мониторинг существующих точек доступа в общественных местах. Планируется расширить зону покрытия беспроводного интернета, в том числе установить оборудование возле муниципальных учреждений. Также ведутся переговоры с бизнес-сообществом об организации доступа к Wi-Fi в местах массового скопления людей.
Кроме того, в ближайшее время жителям Дзержинска представят карту зон с общедоступным Wi-Fi.
Ранее сообщалось, что карта точек бесплатного Wi-Fi теперь доступна без интернета в приложении «Карта жителя Нижегородской области».