Глава Дзержинска прокомментировал отключения мобильного интернета

В качестве временного решения проблемы он предложил использовать общедоступный Wi-Fi, признав при этом его недостаточное покрытие и слабый сигнал в некоторых местах. Однако администрация уже начала мониторинг существующих точек доступа в общественных местах. Планируется расширить зону покрытия беспроводного интернета, в том числе установить оборудование возле муниципальных учреждений. Также ведутся переговоры с бизнес-сообществом об организации доступа к Wi-Fi в местах массового скопления людей.