Жителю Башкирии ФСБ объявила предостережение из-за его намерения уехать воевать за Украину

Как утверждают представители силовой службы, мужчина выражал перейти на сторону украинских вооруженных сил и участвовать в боевых действиях против России. Для этого он заполнил анкету и через интернет подал заявление для вступления в запрещенную в РФ террористическую организацию, входящую в состав ВСУ.