Жителю Башкирии ФСБ объявила предостережение из-за его намерения уехать воевать за Украину

ФСБ Башкирии вынесла официальное предостережение 42-летнему жителю деревни Чишма Бирского района о недопустимости действий, создающих условия для совершения государственной измены. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Как утверждают представители силовой службы, мужчина выражал перейти на сторону украинских вооруженных сил и участвовать в боевых действиях против России. Для этого он заполнил анкету и через интернет подал заявление для вступления в запрещенную в РФ террористическую организацию, входящую в состав ВСУ.
Сотрудники ФСБ предупредили гражданина о недопустимости реализации этих планов и возможной уголовной ответственности в случае продолжения противоправных действий.
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