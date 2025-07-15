«Гордорстрой» сказал, как в Минске борются с подтоплениями

Стало известно, как в Минске решают вопросы с подтоплением улиц, пишет БелТА.
По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, в Минске строят новые объекты, среди которых — и ливневые очистные сооружения. Для борьбы с подтоплениями самым крупным проектом станет возведение ливневого коллектора «Ярково». За счет данного коллектора будет обеспечиваться водоотведение с территории Фрунзенского района.
— Завершить работы планируется до конца года, — пояснил он.
И добавил, что также в Минске проектируют еще несколько объектов, которые должны будут «перехватывать ливневые стоки». В частности, предусматривается перехват больших объемов воды на подходах к Фрунзенскому району в узких местах, то есть там, где ливневки не справляются.
— Работы выполняются в графике, — уточнил Панев.
Вообще, в Минске разработана целая программа, предусматривающая комплекс мероприятий для предупреждения подтоплений. Мероприятия планируют реализовать в три этапа. Изначально специалистами решаются первостепенные задачи. А после того, как будут сняты острые моменты будут внедряться решения на среднесрочную перспективу. Третьим этапом станут общие характерные вопросы по строительству выпускных коллекторов, очистки систем.
К первой очереди мероприятий «Гордорстрой» уже приступил, планируя реализовать их в течение ближайших 1 — 1,5 лет.
— Реализуем в полном объеме — до конца следующего года. Схемы отвода дождевой воды рассчитаны, подготовлены. Занимаемся реализацией, — подытожил глава «Гордорстроя».
Между тем в Минске ливень подтопил участки дорог и остановил транспорт 15 июля.
А еще «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.
Сообщили также, что в Минске женщина упала на пути станции метро «Площадь Ленина».