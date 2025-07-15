Госдума приняла законопроект об усилении ответственности иноагентов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ.
«Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.