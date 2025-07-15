В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Обязательные требования к внешнему виду и транспорту курьеров служб доставки начали действовать в Санкт-Петербурге со вторника, сообщил городской комитет по транспорту.
«Сегодня вступило в силу распоряжение комитета по транспорту о требованиях к внешнему виду, транспорту и идентификационным номерам курьеров, осуществляющих доставку товаров на территории Петербурга. В частности, правилами вводится обязанность… иметь опрятный вид и светоотражающие элементы на одежде и транспортном средстве», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В число обязательных требований к курьерам входит также читаемость идентификационного номера на их одежде, сумке и средстве передвижения.
Ранее с 1 июля в Петербурге вступили в силу новые правила передвижения для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах, сообщал комитет по транспорту. Скорость на тротуарах и пешеходных зонах ограничена до 10 километров в час, а движение по ряду улиц с большим количеством пешеходов запрещено. В том числе под запрет попали Гороховая, Большая и Малая Морские улицы, Загородный проспект, Исаакиевская площадь, Английская и Адмиралтейская набережные.