В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров

Ранее с 1 июля в Петербурге вступили в силу новые правила передвижения для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах, сообщал комитет по транспорту. Скорость на тротуарах и пешеходных зонах ограничена до 10 километров в час, а движение по ряду улиц с большим количеством пешеходов запрещено. В том числе под запрет попали Гороховая, Большая и Малая Морские улицы, Загородный проспект, Исаакиевская площадь, Английская и Адмиралтейская набережные.