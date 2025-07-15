Новые ливневые коллекторы появятся в Минске — город перестанет затапливать

Он рассказал, что один из самых крупных проектов — это возведение ливневого коллектора «Ярково», который обеспечит водоотведение с территории Фрунзенского района столицы (западная часть Минска). Работы закончат до конца этого года.
Вместе с тем проектируются еще несколько объектов перехвата ливневых стоков в узких местах — там, где ливневки не справляются.
По словам Панева, разработана программа, предусматривающая ряд мероприятий по предупреждению подтоплений. Они будут реализовываться в три этапа.
К первой очереди мы приступили и планируем реализовать за ближайшие год-полтора, в полном объеме — до конца следующего года. Схемы (отвода дождевой воды рассчитаны, подготовлены. Занимаемся реализацией.
Тем временем во вторник на Минск снова обрушился сильный ливень. Подтопления привели к остановкам транспорта на некоторых улицах.