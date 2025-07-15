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Новые ливневые коллекторы появятся в Минске — город перестанет затапливать

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Новые ливневые очистные сооружения строятся в Минске, чтобы решить вопросы с подтоплением улиц, сообщил директор госпредприятия «Гордорстрой» Сергей Панев.

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Источник: Sputnik.by

Он рассказал, что один из самых крупных проектов — это возведение ливневого коллектора «Ярково», который обеспечит водоотведение с территории Фрунзенского района столицы (западная часть Минска). Работы закончат до конца этого года.

Вместе с тем проектируются еще несколько объектов перехвата ливневых стоков в узких местах — там, где ливневки не справляются.

По словам Панева, разработана программа, предусматривающая ряд мероприятий по предупреждению подтоплений. Они будут реализовываться в три этапа.

К первой очереди мы приступили и планируем реализовать за ближайшие год-полтора, в полном объеме — до конца следующего года. Схемы (отвода дождевой воды рассчитаны, подготовлены. Занимаемся реализацией.

цитирует БелТА руководителя «Гордорстроя»

Тем временем во вторник на Минск снова обрушился сильный ливень. Подтопления привели к остановкам транспорта на некоторых улицах.