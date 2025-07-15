Кишечную палочку научили поиску лекарств от болезни Альцгеймера

В частности, исследователи подготовили несколько миллионов вариаций уже существующего прототипа лекарства YLTIRLM и проследили за тем, как на них реагировали созданные ими микробы. Это позволило исследователям открыть сразу несколько молекул, которые заметно превосходили оригинальную версию в умении связываться с олигомерами. Схожим образом, как надеются ученые, можно будет создать еще более эффективные прототипы лекарств от болезни Альцгеймера с минимальными затратами времени и средств.