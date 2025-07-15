Компания Электрощит Самара прошла проверку Ростехнадзора

Специалисты Ростехнадзора завершили инспекцию на предприятии «Электрощит Самара». Мероприятие проходило с 7 по 11 июля и было направлено на контроль соблюдения лицензионных норм при производстве оборудования для АЭС. В ходе проверки эксперты оценили состояние цехов, технологические процессы, документацию и систему менеджмента качества. По итогам аудита нарушений не выявлено — компания полностью соответствует установленным стандартам.
«Электрощит Самара» уже много лет является ведущим поставщиком решений для атомной отрасли. Подтверждение соответствия требованиям надзорных органов еще раз доказывает его высокую надежность и укрепляет доверие со стороны заказчиков.
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