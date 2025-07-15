Ларьки с фруктами и овощами закрыли на Комендантском проспекте

Две незаконные торговые точки по продаже фруктов и овощей демонтировали на Комендантском проспекте и улице Латышских Стрелков. Рейд проведен совместно с Центром по противодействию экстремизму и незаконной иммиграции.
Как сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Петербурга, владельцы павильонов работали без договоров аренды и необходимых разрешительных документов. Несмотря на ранее направленные уведомления от Комитета, предприниматели проигнорировали требования освободить территории.
— Борьба с несанкционированной торговлей — это в первую очередь забота о безопасности и комфорте горожан, — подчеркнули в ККИ. — Работа по выявлению и ликвидации подобных объектов будет продолжена.
После демонтажа на освобожденных участках планируется восстановить благоустройство. Городские власти призывают предпринимателей соблюдать установленные правила ведения торговли.