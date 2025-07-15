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Ларьки с фруктами и овощами закрыли на Комендантском проспекте

Владельцы павильонов работали без договоров аренды.

Источник: Комсомольская правда

Две незаконные торговые точки по продаже фруктов и овощей демонтировали на Комендантском проспекте и улице Латышских Стрелков. Рейд проведен совместно с Центром по противодействию экстремизму и незаконной иммиграции.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Петербурга, владельцы павильонов работали без договоров аренды и необходимых разрешительных документов. Несмотря на ранее направленные уведомления от Комитета, предприниматели проигнорировали требования освободить территории.

— Борьба с несанкционированной торговлей — это в первую очередь забота о безопасности и комфорте горожан, — подчеркнули в ККИ. — Работа по выявлению и ликвидации подобных объектов будет продолжена.

После демонтажа на освобожденных участках планируется восстановить благоустройство. Городские власти призывают предпринимателей соблюдать установленные правила ведения торговли.