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«Самый находчивый». В Минске мужчина поплыл на лодке прямо по улице из-за сильного подтопления

В Минске мужчина поплыл на лодке прямо по улице из-за подтопления.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска поплыл по городу на лодке во время сильного ливня и подтопления, сообщила БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Минске 15 июля ливень подтопил участки дорог и остановил транспорт.

В столице образовались 10-балльные пробки из-за сильного ливня и потоплений. Но некоторые минчане не растерялись. Соцсети уже облетело видео, как в Минске после грозы мужчина плывет по подтопленному участку дороги на надувной лодке. Инцидент произошел в жилом комплексе «Маяк Минска».

— Самый находчивый. Мужчина сегодня плыл на лодке по улице в жилом комплексе «Маяк Минска», — обратили внимание журналисты.

К слову, в Белгидромете сказали, что сложные погодные условия ожидаются почти повсеместно в стране в течение вторника. Белорусов предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре.

Тем временем «Гордорстрой» сказал, как в Минске борются с подтоплениями. А еще «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.

Сообщили также, что в Минске женщина упала на пути станции метро «Площадь Ленина».