Госдума приняла закон о компенсации льготникам энергосервисных контрактов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о предоставлении регионам права компенсировать льготникам расходы на оплату энергосервисных контрактов в многоквартирных домах (МКД).
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в декабре 2020 года, далее его доработкой занимался комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред профильного думского комитета Владимир Кошелев, закон касается каждого жителя МКД и направлен на то, чтобы сделать дома более энергоэффективными, а коммунальные платежи — более разумными. По его словам, главная идея заключается в том, чтобы упростить заключение «энергосервисных контрактов» и через установку энергоэффективного оборудования снизить потребление коммунальных ресурсов, а следовательно, размер платы за услуги ЖКХ.
Принятым законом устанавливается, что отдельным льготным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены законом субъекта РФ, может предоставляться компенсация расходов, понесенных на оплату таких контрактов, обеспечивающего снижение объема используемых в МКД энергетических ресурсов.
Кроме того, законом предусматривается, что общее собрание собственников сможет четко и однозначно принять решение о том, чтобы уполномочить УК или ТСЖ заключить энергосервисный контракт от имени всех жильцов.
Как ранее отмечал в беседе с РИА Новости Кошелев, в настоящее время люди, которые получают субсидии или компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сталкиваются с несправедливостью. Он уточнял, что платеж по энергосервисному договору, который является частью общей квитанции, не покрывается их льготами. Таким образом, для этих категорий граждан энергосбережение было невыгодным, что ставило их в неравные условия с остальными жильцами, добавлял он.
«Ко второму чтению мы провели гармонизацию действующего законодательства, отказались от первоначальной идеи погрузить большое количество параметров в Жилищный кодекс РФ и корреспондировали действие его норм с профильным федеральным законом об энергосбережении. В целом, новый вариант законопроекта направлен на снижение барьеров, стимулирование спроса и создание современной цифровой инфраструктуры для развития рынка энергосервисных контрактов в секторе многоквартирных домов России», — говорил Кошелев.
В действующем законодательстве отмечается, что энергосервисный контракт — это контракт, предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. Энергосервисный контракт должен содержать условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения контракта, условие о сроке действия контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной контрактом величины экономии энергетических ресурсов, а также иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством РФ. Особенность таких контрактов состоит в том, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.