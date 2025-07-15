Госдума приняла закон о компенсации льготникам энергосервисных контрактов

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в декабре 2020 года, далее его доработкой занимался комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред профильного думского комитета Владимир Кошелев, закон касается каждого жителя МКД и направлен на то, чтобы сделать дома более энергоэффективными, а коммунальные платежи — более разумными. По его словам, главная идея заключается в том, чтобы упростить заключение «энергосервисных контрактов» и через установку энергоэффективного оборудования снизить потребление коммунальных ресурсов, а следовательно, размер платы за услуги ЖКХ.