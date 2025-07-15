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«Винлаб» ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах

«Винлаб» ограничил покупки онлайн и в магазинах по техническим причинам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ритейлер «Винлаб» сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами.

«По техническим причинам ограничены возможности покупки онлайн и в магазинах. Наша команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме. Сожалеем о доставленных неудобствах», — говорится в Telegram-канале ритейлера.

В свою очередь на сайте компании сообщается о проведении технических работ на сайте «для его оптимизации и улучшения качества обслуживания».

Там добавили, что сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете.