«Винлаб» ограничил возможность покупок онлайн и в розничных магазинах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ритейлер «Винлаб» сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами.
«По техническим причинам ограничены возможности покупки онлайн и в магазинах. Наша команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме. Сожалеем о доставленных неудобствах», — говорится в Telegram-канале ритейлера.
В свою очередь на сайте компании сообщается о проведении технических работ на сайте «для его оптимизации и улучшения качества обслуживания».
Там добавили, что сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете.