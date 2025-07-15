Житель Ростова-на-Дону придумал имя котенку дальневосточного леопарда

— Теперь, когда второй котенок Герды получил имя, можно сказать, что с ним познакомилась вся страна. Имя Сиерра отлично характеризует дальневосточного леопарда как адепта альпинизма. Краснокнижные кошки много времени проводят на вершинах и склонах сопок. Им подходят условия с холодными зимами и непроходимой тайгой. Но за последние 100 лет ареал сократился более чем в 70 раз. Единственное место в мире, где сумели сохранить необходимые условия для леопарда — в Приморском крае. Наша общая цель — заботиться об этой уникальной территории и ее обитателях, — добавил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».