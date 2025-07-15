Поврежденный костный мозг оказался более восприимчив к трансплантации

Пересадка костного мозга требуется при лечении острых форм лейкоза и других заболеваний крови. Для трансплантации используется не цельный орган, а кроветворная ткань костного мозга. Однако в случае со злокачественными заболеваниями системы крови таким пациентам необходима и пересадка стромальной ткани, которая окружает кроветворные клетки и создает условия для их функционирования.