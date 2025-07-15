В Челябинске рядом с лицеем № 120 на Бажова появится новый храм

В Тракторозаводском районе Челябинска рядом с лицеем № 120 по улице Бажова построят новый храм. Он будет носить имя пророка Божия Наума, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.
Пророку Науму молятся об успехах в учёбе и способностях к обучению и пониманию. Община образовалась из ближайших домов улицы Бажова.
Начало строительства ознаменовал молебен, который провёл на месте стройки клирик храма святителя Василия Великого протоиерей Игорь Бобырев. Молебны планируют проводить каждую неделю по субботам — о благословении на предстоящие работы и о здравии строителей.
Настоятелем будущего храма назначили отца Игоря, добавили в епархии.