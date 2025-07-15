Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске рядом с лицеем № 120 на Бажова появится новый храм

Его построят в честь пророка Божия Наума, которому молятся об успехах в учёбе.

Источник: Челябинская митрополия

В Тракторозаводском районе Челябинска рядом с лицеем № 120 по улице Бажова построят новый храм. Он будет носить имя пророка Божия Наума, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Пророку Науму молятся об успехах в учёбе и способностях к обучению и пониманию. Община образовалась из ближайших домов улицы Бажова.

Начало строительства ознаменовал молебен, который провёл на месте стройки клирик храма святителя Василия Великого протоиерей Игорь Бобырев. Молебны планируют проводить каждую неделю по субботам — о благословении на предстоящие работы и о здравии строителей.

Настоятелем будущего храма назначили отца Игоря, добавили в епархии.