В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев

ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости. Лесопитомник на 500 тысяч саженцев открыли в селе Табага в Якутии, это третья по счету теплица «Якутлесресурса», построенная в 2025 году, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
Восстановление утраченного лесного фонда в Якутии проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
По словам главы минэкологии, в 2024 году по объёмам лесовосстановления (более 204 тысяч гектаров) Якутия заняла первое место в России. Однако при этом 99% использованного посадочного материала завозилось из других регионов, в основном из Красноярского края и Иркутской области. В этом году в регионе подведомственным учреждением минэкологии — ГАУ «Якутлесресурс» завершено строительство трех теплиц с закрытой корневой системой.
«В селе Якокит Алданского района введена в строй теплица с мощностью 250 тысяч сеянцев, в селе Сунтар — 100 тысяч. Сегодня в селе Табага состоялось торжественное открытие лесопитомника для выращивания сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой. Площадь объекта 100 на 12 метров, мощность составляет до 500 тысяч саженцев в год. Общая мощность всех трех теплиц — 850 тысяч саженцев в год, это позволит проводить компенсационное лесовосстановление на площади около 400 гектаров ежегодно», — рассказал Перфильев.
Как отметил министр, в перспективе здесь намерены выращивать лиственницу, которая занимает до 80% лесов Якутии.
«В лесничествах ведется учет лесного фонда для восстановления. Саженцы будут распределены туда, где лес пострадал от пожаров, вредителей леса или вырубки», — добавил собеседник агентства.