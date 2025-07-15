В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев

«В селе Якокит Алданского района введена в строй теплица с мощностью 250 тысяч сеянцев, в селе Сунтар — 100 тысяч. Сегодня в селе Табага состоялось торжественное открытие лесопитомника для выращивания сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой. Площадь объекта 100 на 12 метров, мощность составляет до 500 тысяч саженцев в год. Общая мощность всех трех теплиц — 850 тысяч саженцев в год, это позволит проводить компенсационное лесовосстановление на площади около 400 гектаров ежегодно», — рассказал Перфильев.