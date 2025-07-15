Единая дежурно-диспетчерская служба помогла более 263 тысячам жителей Самары

В администрации Самары прошло рабочее совещание, где мэру Ивану Носкову представили отчет о деятельности ЕДДС за апрель-июнь 2025 года. За этот период поступило свыше 182 тысяч сообщений от горожан, причем подавляющее большинство — через экстренную линию 112. Всего за шесть месяцев текущего года диспетчеры отработали 263,7 тысячи обращений.
Градоначальник подчеркнул особую значимость работы службы, которая функционирует в круглосуточном режиме. По его словам, от слаженных действий операторов часто зависят не только оперативность реагирования, но и безопасность жителей. Ежедневно диспетчеры принимают более тысячи вызовов, параллельно фиксируя данные о работе коммунального хозяйства, транспорта и потенциально опасных ситуациях в городе.
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