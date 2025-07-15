Единая дежурно-диспетчерская служба помогла более 263 тысячам жителей Самары

В администрации Самары прошло рабочее совещание, где мэру Ивану Носкову представили отчет о деятельности ЕДДС за апрель-июнь 2025 года. За этот период поступило свыше 182 тысяч сообщений от горожан, причем подавляющее большинство — через экстренную линию 112. Всего за шесть месяцев текущего года диспетчеры отработали 263,7 тысячи обращений.