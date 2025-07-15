Не хочу учиться, хочу жениться: стоит ли сократить срок обучения в школе до 10 лет

В настоящее время специалисты тратят на обучение 11 лет в школе, затем четыре года в бакалавриате и еще два — в магистратуре, поэтому образование длится 17 лет. Еще три года, считает Рыбальченко, уходит в среднем на адаптационный период. Поэтому только к 27 годам, после завершения образования и последующей адаптации специалиста, люди задумываются о создании семьи.