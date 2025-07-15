Не хочу учиться, хочу жениться: стоит ли сократить срок обучения в школе до 10 лет

В Общественной палате предложили вернуться к системе 10-летнего обучения в школе, как в советское время. Предполагается, что это может снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. Насколько эффективна эта система, могут ли ее вернуть в школы и какие у нее плюсы и минусы — в материале «Вечерней Москвы».
Быстрее задуматься о детях.
По словам председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, возврат к системе восьми- и десятилетнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе действительно может помочь снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. Он считает, что повышение возраста вступления в брак и рождения детей у молодежи связано с увеличением периода социального взросления.
В настоящее время специалисты тратят на обучение 11 лет в школе, затем четыре года в бакалавриате и еще два — в магистратуре, поэтому образование длится 17 лет. Еще три года, считает Рыбальченко, уходит в среднем на адаптационный период. Поэтому только к 27 годам, после завершения образования и последующей адаптации специалиста, люди задумываются о создании семьи.
— Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше, — выразил мнение Рыбальченко.
По словам члена Общественной палаты, исследование показало, что уровень знаний школьников, окончивших 10 и 11 классов, не отличается. Однако оценить реальное влияние меры в случае ее принятия удастся не ранее чем через десять лет с момента ее внедрения.
Образование браку не помеха.
По мнению заслуженного учителя России Александра Снегурова, 11 лет — это действительно слишком долгий срок образования, который можно было бы сократить.
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— Можно, конечно, внедрить и 12-классное обучение, включая в программу новые предметы и коммерческие услуги. Тогда даже 12 лет не хватит. А методисты и опытные педагоги давно знают, как реструктуризировать эту программу, как ее пересмотреть, — рассказал собеседник «ВМ».
Для того чтобы сократить продолжительность обучения школьников, можно подать важные знания более оптимальным путем, а «лишние» — уменьшить в объеме. Для этого должна быть проведена методическая работа.
— Когда вся система подогнана под эти 11 лет, нужно многое изменить и пересмотреть. Это займет продолжительное время. Но я сомневаюсь, что сокращение сроков образования в школе и в вузе может активизировать и ускорить процессы создания семьи, — выразил мнение педагог.
Общаясь с детьми, Снегуров заметил, что только небольшая группа молодых людей хочет сразу же, как можно скорее создать семью. В то же время если у людей есть искренние чувства друг к другу, никакие «лишние» годы обучения не помешают им быть вместе, пожениться и завести детей.
— Сокращение срока обучения в институте тоже сомнительно. Некоторые студенты определяются со своим будущим в последние годы образования, а иные вовсе не размышляют о семье — думают об учебе. Разные группы людей существуют, и подгонять их таким искусственным образом к созданию семьи бессмысленно и даже вредно, — считает учитель.
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Вместо того чтобы сокращать срок образования, стоит обратить внимание на создание условий для поддержки семей в целом, выразил мнение собеседник «ВМ». Например, развивать инициативы по поддержке материнства и детства, предоставлять социальные льготы и жилые площади молодым семьям.
— В основном молодые люди сейчас стремятся сначала встать на ноги, получить профессию и работу. Конечно, есть и те, кто говорит, что хочет погулять, попутешествовать, а не создавать семью. Но если молодые люди действительно захотят пожениться и завести детей, обучение в институте никак им не помешает, — добавил педагог.
Более эффективным было бы оказывать поддержку молодым семьям со стороны государства, создавать бюджетные места в институтах, предоставлять площадки для самореализации, чтобы получившие профессию выпускники могли по ней работать. Тогда и будет решен вопрос с созданием семьи, заключил Снегуров.
С 1 сентября 2025 года для школьников введут нормы объема домашних заданий, а также установят допустимое количество контрольных и практических работ в день. Это позволит сократить уровень нагрузки на учащихся. «Вечерняя Москва» узнала подробности нововведения и то, как оно будет работать.