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В Самаре впервые капитально ремонтируют детскую библиотеку № 3

В рамках летней кампании в Самаре проходят ремонты в 10 учреждениях культуры и 3 спортивных.

В рамках летней кампании в Самаре проходят ремонты в 10 учреждениях культуры и 3 спортивных. Об этом сообщают в городской администрации.

В Промышленном районе ведётся первый капремонт библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек. Объект обновляют в рамках нацпроекта «Семья». За почти 50-летнюю историю капитальных работ здесь не проводилось.

Уже завершён демонтаж и начались строительные работы. Обновлённое здание откроется с читальными залами, коворкингом, студией звукозаписи, кинотеатром и мастерскими. Общая площадь — около 950 кв. м.

Пока библиотека закрыта, её читателей обслуживают филиалы № 2 на ул. Ново-Вокзальной и № 21 на пр. Карла Маркса. С постоянными посетителями сотрудники продолжают общение через соцсети.

Также в ремонте: ограждение ДК «Нефтяник», фасад спортшколы «Чайка», спортобъекты школ олимпийского резерва № 6 и № 13. На кампанию выделено более 700 млн рублей.

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