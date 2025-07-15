Разбираем правило и учимся отличать литературную форму от неверных вариантов

В бытовой речи мы активно используем «по» + дательный падеж («по плану», «по списку»), и иногда это перетягивает на себя все случаи, подчеркнула собеседница «Газеты.Ru». Это как если бы вы всегда носили с собой одну ключевую связку слов и под нее подгоняли любые случаи, даже когда фонетика и семантика не совпадают.