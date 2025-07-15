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В Омске возбудили уголовное дело из-за серии нападений собак на людей

Следствие проверяет работу муниципального приюта после инцидентов на улице 2-я Тюкалинская.

Источник: Комсомольская правда

15 июля омский СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц муниципального приюта для животных. Основание — ненадлежащее исполнение обязанностей по отлову бродячих собак. Зафиксирована серия нападений хвостатых на людей.

9 июля около 19:00 на улице 2-я Тюкалинская бездомные собаки укусили пятнадцатилетнего подростка в колено и голень. Кроме того, ведомство опубликовало видео, на котором запечатлено нападение на женщину нескольких животных в той же локации — в Кировском округе.

По инициативе следствия начат отлов агрессивных животных. В ходе разбирательств будут установлены все обстоятельства произошедшего и степень ответственности должностных лиц.

Ранее «КП Омск» рассказала об инцидентах с бродячими собаками в двух округах города.