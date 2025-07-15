В Омске возбудили уголовное дело из-за серии нападений собак на людей

9 июля около 19:00 на улице 2-я Тюкалинская бездомные собаки укусили пятнадцатилетнего подростка в колено и голень. Кроме того, ведомство опубликовало видео, на котором запечатлено нападение на женщину нескольких животных в той же локации — в Кировском округе.