В Омске возбудили уголовное дело из-за серии нападений собак на людей

15 июля омский СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц муниципального приюта для животных. Основание — ненадлежащее исполнение обязанностей по отлову бродячих собак. Зафиксирована серия нападений хвостатых на людей.
9 июля около 19:00 на улице 2-я Тюкалинская бездомные собаки укусили пятнадцатилетнего подростка в колено и голень. Кроме того, ведомство опубликовало видео, на котором запечатлено нападение на женщину нескольких животных в той же локации — в Кировском округе.
По инициативе следствия начат отлов агрессивных животных. В ходе разбирательств будут установлены все обстоятельства произошедшего и степень ответственности должностных лиц.
Ранее «КП Омск» рассказала об инцидентах с бродячими собаками в двух округах города.