Учитель информатики из Иркутской области победил во всероссийском конкурсе

Учитель информатики Андрей Гилев из Иркутской области стал победителем Всероссийской премии Яндекс Учебника. Масштабный конкурс собрал более 20 тысяч участников со всей России. Жюри оценивало умение педагогов внедрять современные технологии в образовательный процесс и обмениваться профессиональным опытом. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.
Главный приз — уникальная стажировка в московском офисе Яндекса. Там победители изучали применение искусственного интеллекта в образовании и работали над инновационными проектами.
Специальным событием для победителей стала конференция, посвященная 40-летию преподавания информатики. Трансляцию мероприятия посмотрели онлайн более 60 тысяч учителей со всей страны.
Напомним, в Братске 12-летний школьник спас от смерти отдыхающую на местном озере. Девушка купалась в воде, но в какой-то момент оказалась на глубине и пошла ко дну. Без колебаний и страха подросток бросился в озеро, рискуя собственной жизнью ради спасения незнакомого человека.