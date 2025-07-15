Учитель информатики из Иркутской области победил во всероссийском конкурсе

Напомним, в Братске 12-летний школьник спас от смерти отдыхающую на местном озере. Девушка купалась в воде, но в какой-то момент оказалась на глубине и пошла ко дну. Без колебаний и страха подросток бросился в озеро, рискуя собственной жизнью ради спасения незнакомого человека.