Третье транспортное кольцо появится в Минске, а второе все-таки замкнут

И уточнил, что по проекту детального планирования города, маршрут кольца должен быть проложен через спальные и промышленные районы Минска. При этом местами в третье транспортное кольцо могут быть включены существующие улицы, но местами будут прокладываться и новые дороги. Третье кольцо может появиться уже к 2030 году.