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Третье транспортное кольцо появится в Минске, а второе все-таки замкнут

«Гордорстрой» сказал об изменении второго и строительстве третьего транспортного кольца в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске появится третье транспортное кольцо, а второе все-таки замкнут. Подробнее рассказали в «Гордорстрое», пишет БелТА.

Мы еще раньше писали о том, что власти Минска хотят построить третье транспортное кольцо МКАД-3.

Сейчас директор «Гордорстроя» Сергей Панев назвал амбициозными планы работы над третьим кольцом. В итоге оно должно соединить Фрунзенский и Центральный, Октябрьский и Московский районы белорусской столицы.

— Все это в разработке, будет реализовано, — пояснил он.

И уточнил, что по проекту детального планирования города, маршрут кольца должен быть проложен через спальные и промышленные районы Минска. При этом местами в третье транспортное кольцо могут быть включены существующие улицы, но местами будут прокладываться и новые дороги. Третье кольцо может появиться уже к 2030 году.

Пока же в белорусской столице — два внутренних кольцевых маршрута. Первое транспортное кольцо связывает улицы Козлова, проспект Машерова, улицы Толстого, Могилевскую, Аранскую, Чапаева и Бядули.

Второе транспортное кольцо проходит через улицу Сурганова, Орловскую, проспекты Пушкина и Жукова, Аэродромную, Денисовскую и заканчивается на Ванеева. Чтобы замкнуть кольцо, намерены построить прямой участок от Ванеева до Академической.

А еще «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.

И также «Гордорстрой» сказал, как в Минске борются с подтоплениями.

Еще в Минске мужчина поплыл на лодке прямо по улице из-за сильного подтопления: «Самый находчивый».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Минске 15 июля ливень подтопил участки дорог и остановил транспорт.