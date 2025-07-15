Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — сказал он.
При этом, по его словам, в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. Так, по данным Речицкого, только за последние два месяца возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ («дача взятки»).
«Подчеркиваю, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель», — уточнил он.
Всего за первую половину 2025 года, по данным начальника областного главка МВД, было выявлено 767 преступлений коррупционной направленности, причем значительная часть в сфере экономики. Пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.