Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сроком на три месяца», — сказали в суде.