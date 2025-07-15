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Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову

Суд в Москве продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сроком на три месяца», — сказали в суде.

Там добавили, что защита просила отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий, но суд отклонил это ходатайство.

Мещанский суд Москвы арестовал Иванова 21 мая.