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Глава района Уфы показал, как обустраивают тропу «Уфимское ожерелье»

В Орджоникидзевском районе продолжается обустройство территории тропы «Уфимского ожерелья» в районе «Висячий камень». По словам главы района Рустема Хамитова, за два года здесь привели в порядок лесное пространство.

Источник: vk.com/khamitovrustemn

Сегодня здесь начали подготовительные работы по созданию нового велопешеходного маршрута, ведущего непосредственно к «Висячему камню». Путь начинается от улицы Блюхера, 7 и заканчивается на станции ГДК.

— Мы расчищаем участок, удаляя лишь молодые побеги, больные и сухие деревья, строго соблюдая необходимые разрешения, — отметил Рустем Хамитов. — Кроме того, запланировали засыпать дорогу специальной песчано-гравийной смесью, обеспечивающей комфорт передвижения.

Следующий этап благоустройства запланирован на 2026 год. Здесь заасфальтируют дороги, установят наружное освещение и создадут тематические зоны отдыха со специальными сооружениями малой архитектуры. Протяженность всего маршрута составляет примерно 7 км.