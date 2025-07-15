Глава района Уфы показал, как обустраивают тропу «Уфимское ожерелье»

Сегодня здесь начали подготовительные работы по созданию нового велопешеходного маршрута, ведущего непосредственно к «Висячему камню». Путь начинается от улицы Блюхера, 7 и заканчивается на станции ГДК.
— Мы расчищаем участок, удаляя лишь молодые побеги, больные и сухие деревья, строго соблюдая необходимые разрешения, — отметил Рустем Хамитов. — Кроме того, запланировали засыпать дорогу специальной песчано-гравийной смесью, обеспечивающей комфорт передвижения.
Следующий этап благоустройства запланирован на 2026 год. Здесь заасфальтируют дороги, установят наружное освещение и создадут тематические зоны отдыха со специальными сооружениями малой архитектуры. Протяженность всего маршрута составляет примерно 7 км.