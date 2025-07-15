В Самаре готовят к строительству новую часть набережной Волги

В Правительстве Самарской области обсудили реализацию пятой очереди набережной Волги. Проект продления набережной от улицы Вилоновской до II очереди готов к общественным слушаниям и передаче в экспертизу. Ожидается, что строительно-монтажные работы начнутся в 2026 году.
Проект разработан АО «ГК “ЕКС” по заказу мэрии Самары. В планах — продлить набережную на 1,1 км, создать пешеходную эспланаду, обустроить смотровые площадки с видами на Волгу, Жигулевский пивзавод и комплекс ГРЭС. Прорабатывается идея интеграции исторических сюжетов, в том числе концепции Угольной галереи.
На текущем этапе завершены инженерные изыскания, разработаны архитектурные и конструктивные решения, сформирован проект подключения к коммуникациям. Следующий шаг — согласование с организациями, имеющими договоры водопользования на этом участке.
Ранее мы писали, что в Промышленном районе ведётся первый капремонт детской библиотеки № 3.
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