Дерево упало на улице Ямской в Иркутске 15 июля

Из-за ветра и ливня дерево упало на тротуар по улице Ямской в Иркутске вечером 15 июля, во вторник. Очевидцем происшествия стала Заместитель руководителя радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM) Евгения Дмитриева. Ствол повалило возле дома № 32.
— В этот момент дождь уже закончился, — рассказывает Евгения. — Я шла по улице, когда услышала за своей спиной трес. Думала ДТП. Обернулась и увидела рухнувшее дерево. Скорее всего, не выдержало прошедшей стихии.
Напомним, в региональном МЧС заранее опубликовали предупреждение — в Приангарье пришла непогода. Ближайшие сутки будут лить дожди, ожидаются град и порывистый ветер. Ранее КП-Иркутск собрала видео и фото с последствиями ливня.