Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерево упало на улице Ямской в Иркутске 15 июля

Очевидцем происшествия стала журналист КП-Иркутск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из-за ветра и ливня дерево упало на тротуар по улице Ямской в Иркутске вечером 15 июля, во вторник. Очевидцем происшествия стала Заместитель руководителя радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM) Евгения Дмитриева. Ствол повалило возле дома № 32.

— В этот момент дождь уже закончился, — рассказывает Евгения. — Я шла по улице, когда услышала за своей спиной трес. Думала ДТП. Обернулась и увидела рухнувшее дерево. Скорее всего, не выдержало прошедшей стихии.

Напомним, в региональном МЧС заранее опубликовали предупреждение — в Приангарье пришла непогода. Ближайшие сутки будут лить дожди, ожидаются град и порывистый ветер. Ранее КП-Иркутск собрала видео и фото с последствиями ливня.