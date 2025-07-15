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Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину

Суд в Москве продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу о создании организованного преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Тебекина Владимира Михайловича, на срок 1 месяц двое суток», — сообщили в суде.

По данным суда, ему вменяется ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 210 (создание организованного преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ.