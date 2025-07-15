Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу о создании организованного преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде.